İstanbul'a yeni bir metro daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonunda açıklamalarda bulundu.



Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışına sayılı günler kaldı. Metro hattında 4 istasyon bulunmakta. Saatte, tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımız yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız kısa sürede ilerledi. Test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açmaya hazırlandı.

Toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 4 istasyonda toplam 32 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı sağlanmış olacak. İstanbul'da yapımı biten projelerle raylı sistem 380 kilometreye yükselecek. Metro hattımızın açılışında buluşmak üzere sağlıcakla kalın."

Duraklar arası ise seyahat süresi şu şekilde:



Kayaşehir-Mahmutbey: 20 dakika



Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy): 29 dakika



Metrokent-İstanbul Havalimanı: 24 dakika



Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar: 23 dakika.