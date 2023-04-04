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İstanbul'a yeni bir metro daha

İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre,Başakşehir-Kayaşehir metro hattını, yüzde yüz seviyesine getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul'a yeni bir metro daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Başakşehir-Kayaşehir Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışına sayılı günler kaldı. Metro hattında 4 istasyon bulunmakta. Saatte, tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımız yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız kısa sürede ilerledi. Test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açmaya hazırlandı.

Toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 4 istasyonda toplam 32 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin Havalimanı'na metro ulaşımı sağlanmış olacak. İstanbul'da yapımı biten projelerle raylı sistem 380 kilometreye yükselecek. Metro hattımızın açılışında buluşmak üzere sağlıcakla kalın."

Duraklar arası ise seyahat süresi şu şekilde:

Kayaşehir-Mahmutbey: 20 dakika

Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy): 29 dakika

Metrokent-İstanbul Havalimanı: 24 dakika

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar: 23 dakika.

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