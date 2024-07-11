İstanbul'a yeni itfaiye araçları

İstanbul İtfaiyesine alınan ambulans, itfaiye, merdiven ve su ikmal araçları tanıtıldı. İSPARK Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi'nin açık otoparkında yapılan tanıtım programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , Srebrenitsa Soykırımı'nın mağdurlarını anarak, Filistin'de de masum insanların katledilmesine karşı dünyanın sessiz kalmasını kınadı. İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesinin emeklilik ve başka görevlere geçenler nedeniyle yenilenmesi gerektiğini belirterek, 2 bin 300 kişilik yeni personele ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İtfaiyeye 134 yeni araç kazandırdıklarını aktaran İmamoğlu, "Aldığımız araçlar arasında itfaiye ilk müdahale araçları, ambulans, su ikmal araçları, merdiven araçları, itfaiye hizmet araçları yer alıyor. 800 milyon liraya varan maliyetle aldığımız bu 134 araçla ekibimizin 970 araca ulaştığını, teşkilatımızın araç sayısına da yüzde 16 oranında katkı sağladığımızı belirtmek isterim. Böylece araç filomuzun yaş ortalaması da 16'dan 12'ye düşmüştür." diye konuştu.



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ise İstanbul İtfaiyesi olarak her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Şehre daha güçlü ve güvenilir şekilde hizmet edeceklerini belirten Aksoy, modern araçlarla, nitelikli ve tecrübeli personelle, gelişmiş eğitim tesisleri ve sağlam altyapıyla İstanbul'u korumak için her zaman hazır olduklarını anlattı.



Protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, sergilenen yeni araçları görev yerlerine uğurladı.

