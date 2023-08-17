İstanbul'a yeni metro hattı

İstanbul Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Yüzde 25'i tamamlanan kazılar, tünel açma makinesi ile devam ediyor.
Hattın 2 bin 200 metresi tamamlandı. Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı, Mahmutbey-Mecidiyeköy-Metro Hattı’nın devamı niteliğinde. Hattın açılmasıyla birlikte, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verilecek.
Kabataş-Esenyurt arasında kesintisiz raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Seyahat süresi 68 dakika olacak.
"FİNANSMAN SÜRECİ TAMAMLANDIĞINDA ETKİN BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un batısına ilk metronun erişiminin başlayacağını ifade etti.
İmamoğlu, Mahmutbey- İstanbul Tema Hastanesi bölümünde çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek “Devamını da inşallah hızlı bir şekilde bir takım finansmanla ilgili süreçleri tamamlandığında daha etkin bir şekilde yapacağız. Ayrıca Esenyurt’u da Saadetdere’ye uzatarak aslında ileride Sefaköy-Beylikdüzü hattıyla da birleşen bir hatta dönüştüreceğiz” dedi.
İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla şehrin batısına ilk kez metro geleceğini belirterek şunları söyledi:
"İstanbul’un batısına ilk metronun erişimi başlıyor. Küçükçekmece’yi bir hat kabul edersek Küçükçekmece’nin batısına doğru ilk defa Bahçeşehir'de Esenyurt'ta bir metro hattımız ilerliyor. Çok ihmal edildi yıllarca. Sefaköy- Beylikdüzü metro projemizi başlattığımızda aslında iki koldan hem kuzeyden, hem güneyden, neredeyse iki buçuk, üç milyon insanımızı İstanbul’a bağlamış olacağız. İstanbul’un en önemli hatlarından ikisi bunlar…"
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