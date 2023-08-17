İstanbul'a yeni metro hattı

İmamoğlu, Mahmutbey- İstanbul Tema Hastanesi bölümünde çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek “Devamını da inşallah hızlı bir şekilde bir takım finansmanla ilgili süreçleri tamamlandığında daha etkin bir şekilde yapacağız. Ayrıca Esenyurt’u da Saadetdere’ye uzatarak aslında ileride Sefaköy-Beylikdüzü hattıyla da birleşen bir hatta dönüştüreceğiz” dedi.



İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla şehrin batısına ilk kez metro geleceğini belirterek şunları söyledi:



"İstanbul’un batısına ilk metronun erişimi başlıyor. Küçükçekmece’yi bir hat kabul edersek Küçükçekmece’nin batısına doğru ilk defa Bahçeşehir'de Esenyurt'ta bir metro hattımız ilerliyor. Çok ihmal edildi yıllarca. Sefaköy- Beylikdüzü metro projemizi başlattığımızda aslında iki koldan hem kuzeyden, hem güneyden, neredeyse iki buçuk, üç milyon insanımızı İstanbul’a bağlamış olacağız. İstanbul’un en önemli hatlarından ikisi bunlar…"

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