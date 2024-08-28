İstanbul'a yeni taksi sistemi | Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız

İstanbul'da yıllardır süren taksi sorunu tepki çekmeye devam ediyor. Mgakentte taksiler ile ilgili yeni düzenleme geliyor.



Ekrem İmamoğlu yazılı açıklamasında, değişiklik teklifinin 29 Ağustos'ta yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi, UKOME toplantısında gündeme gelip karara bağlanacağını belirtti.

Meclis kulislerinde yer alan bazı haberlerdeyse, hükümet yetkililerinin de kentteki taksi sayısını artırmaya yönelik yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bilgisi verildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını duyurdu.



Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.



2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."