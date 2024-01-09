İstanbul'a yılın ilk karı düştü

İstanbul'da İzlanda üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
Kentte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Bazı bölgelerde sulu kar yağışı var. Başakşehir, İkitelli, Mahmutbey bölgelerinde akşam saatlerinde yağışın kara dönüşeceği belirtiliyor.
Hafta boyunca kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun yağışının etkili olması bekleniyor.
FIRTINA DA ETKİLİ OLUYOR
Kuzey ve kuzey doğu yönlerinde zaman zaman fırtına şeklinde şiddetli rüzgar da var.
Yurdun diğer kesimleri de soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur yağıyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
İÇ KESİMLER DAHA DA SOĞUYACAK
Soğuk ve kar yağışının çarşamba gününden itibaren iç kesimlerde etkisini artırması bekleniyor.
Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Akdeniz bölgesinin doğusunda yağışlar devam edecek.
Yağışlı sistem Doğu Anadolu başta olmak üzere hafta boyunca yurtta kalacak. Yurdun batı kesimlerinde ise 2 gün etkili olacak.
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