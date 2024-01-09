İstanbul'a yılın ilk karı düştü

İstanbul'da İzlanda üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.



Kentte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Bazı bölgelerde sulu kar yağışı var. Başakşehir, İkitelli, Mahmutbey bölgelerinde akşam saatlerinde yağışın kara dönüşeceği belirtiliyor.

Hafta boyunca kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun yağışının etkili olması bekleniyor.

FIRTINA DA ETKİLİ OLUYOR

Kuzey ve kuzey doğu yönlerinde zaman zaman fırtına şeklinde şiddetli rüzgar da var.

Yurdun diğer kesimleri de soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur yağıyor.

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