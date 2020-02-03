İstanbul Büyükçekmece'de derbi eğlencesi cinayet ile bitti

İstanbul'da cumartesi günü gerçekleşen derbi sonrası kutlama yapmak isteyen Ahmet Can Avşar ve 2 arkadaşını gürültü yaptığı gerekçesiyle bir kişinin pompalı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ise Ahmet Can Avşar hayatını kaybetti.

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Gürültüden şikayet eden komşuya saldırıya 11 yıl hapis istemi

İstanbul Büyükçekmece'de Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası galibiyeti kutlayan bir grup genç gürültü nedeniyle kendilerini uyaran adamın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu bir genç hayatını kaybetti. 

Ahmet Can Avşar Ahmet Can Avşar

Cumartesi gecesi Büyükçekmece'de yaşanan olayda Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izleyen Ahmetcan Avşar ve iki arkadaşı Büyükçekmece sahilinde bulunan boş arazide kutlama yaptı.

Gençler bir kişi tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine evindeki pompalı tüfekle balkondan ateş açtı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Avşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Polis, kaçan kişiyi arıyor.

VİDEO: İSTANBUL'DA GÜRÜLTÜ KAVGASI KAMERADA (VİDEO)

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