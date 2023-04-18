İstanbul'da 1,5 saat arayla iki cinayet

Pendik'te 1,5 saat arayla iki cinayet işlendi.

Hasan Kaygısız (41), tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken saat 20.50 sıralarında yine Pendik'te bu kez Salman Durmaz (27) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Birbiri ardına meydana gelen bu iki olay üzerine polis harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis, olaylarda hayatını kaybeden iki kişinin de alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olduğu İnan Ç.'nin peşine düştü. Daha önceden 24 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İnan Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İnan Ç. gerçekleşen cinayetlerle ilgili sorgulandı.

Olayların alacak verecek tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan İnan Ç. adliyeye sevk edildi. Şüpheli İnan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

