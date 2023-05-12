İstanbul'da 1,5 ton kaçak sigara tütünü ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.



Ekipler, Eyüpsultan ve Pendik'te kaçak tütün ve sigara filtreleri gibi ürünlerin nakliye araçlarıyla farklı illere sevk edildiğini belirtti.



Eyüpsultan'da bir depo ve Pendik'te bir araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.



Adres ve araçta yapılan aramalarda, 1 milyon 950 bin boş makaron, 1 ton 450 kilogram kaçak sigara tütünü ve 3 milyon 87 bin 360 sigara filtresi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı.



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