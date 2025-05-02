İstanbul'da 1 Mayıs gözaltıları: 36 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi.

Dün kutlanan İşçi Bayramı sırasında bazı gruplar Şişli ve Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek istemişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) açıklamasına göre, izinsiz gösteri yapmak isteyen 418 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 374'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 36 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.



8 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



Terör suçu kapsamında operasyon firarisi olarak yakalanan 8 kişinin ise adli işlemleri sürüyor.

