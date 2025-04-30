İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 22 gözaltı kararı

1 Mayıs İşçi Bayramı yarın kutlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, X sosyal medya platformunda dün "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoda yer alan 8 şüpheli ile bu yayını tekrar paylaşan 3 farklı sosyal medya kullanıcısının yakalanması için de operasyon yapıldı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bu operasyonda ise 8 zanlı gözaltına alındı.



Firari durumdaki 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalara devam edilirken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek dijital materyallere de el konuldu.