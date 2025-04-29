İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 gözaltı

İstanbul'da yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde emniyet güçleri operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

TAKSİM'DE TOPLANMA ÇAĞRISI YAPTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı grupların Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulundukları belirlendi.

76 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 84 kişiden 76'sı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bazı döküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu bazılarının da cezaevinde bulunduğu anlaşılırken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.