İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Taksim kapatıldı, birçok noktada güvenlik önlemi alındı

01.05.2026 08:36

Son Güncelleme: 01.05.2026 09:19

NTV - Haber Merkezi

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bayram, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Birçok yol trafiğe kapalı.

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs'ı Türk-İş Edirne'de, Memur-Sen Çorum'da, Hak-İş Bursa'da kutlayacak.

 

İstanbul Valiliği ise kutlamaların adresini Anadolu Yakası olarak gösterdi. DİSK, KESK, Mimar ve Mühendisler Odası ve Türk Tabipleri Birliği Kadıköy'de miting yapacak.

 

Taksim'le birlikte Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te de toplantı ve yürüyüş yasağı kararı alındı . Bu noktalarda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti .

 

İşte 1 Mayıs meydanlarında son durum

09:09
HAK-İŞ ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
DİSK kortejinin ardından HAK-İş korteji de Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ulaştı. Sendika temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Meydandaki son durumu aktaran NTV Muhabiri Osman Terkan, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğünü anlattı.
NTV
09:04
EDİRNE'DE 20 BİN KİŞİ TOPLANACAK
NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın, Türk-İş'in Edirne'deki 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı alandaki son durumu anlattı. Yalçın, Edirne'de bugün 20 bin kişinin toplanmasının beklendiğini anlattı. Kutlamaların saat 11.00'de kortej yürüyüşü ile başlayacağını anlatan Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın öğle saatlerinde bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi.
NTV
08:56
OKMEYDANI'NA TOMA'LAR YERLEŞTİRİLDİ
İstanbul'da geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bir diğer nokta Okmeydanı oldu. Okmeydanı'nda birçok noktaya TOMA ve akrepler yerleştirildi. Çevik Kuvvet ekipleri ise güvenlik önlemleri kapsamında bekleyişini sürdürüyor.
DHA
08:24
DİSK ÇELENK BIRAKTI
DİSK, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bıraktı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada bir konuşma gerçekleştirdi.
IHA
08:00
İSTİKLAL CADDESİ KAPATILDI
İstanbul'da sanal devriye uygulaması yapan polis, bazı grupların 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yaptığını belirledi. Bu kapsamda meydan demir bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi de kapalı. Cadde ve meydana çıkan sokaklarda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.
IHA
07:50
KUTLAMALARIN MERKEZİ KADIKÖY'DE SON DURUM
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede geniş çaplı önlem aldı. Kutlamaların yapılacağı meydan ile meydana çıkan cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, araç trafiğine izin verilmedi.
IHA
07:47
ŞİŞLİ'DE SOKAKLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Şişli'de meydan çevresindeki ulaşım aksları ve ara sokaklar bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilerek güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
IHA
05:00
İSTANBUL'DA 1 MAYIS ÖNLEMLERİ
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapatıldı. Araçlar bu istasyonlarda durmayarak seferine devam ediyor. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevredeki bir çok cadde de 1 Mayıs önlemleri çerçevesinde kapatıldı.
Anadolu Ajansı
