İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Taksim kapatıldı, birçok noktada güvenlik önlemi alındı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs'ı Türk-İş Edirne'de, Memur-Sen Çorum'da, Hak-İş Bursa'da kutlayacak.

İstanbul Valiliği ise kutlamaların adresini Anadolu Yakası olarak gösterdi. DİSK, KESK, Mimar ve Mühendisler Odası ve Türk Tabipleri Birliği Kadıköy'de miting yapacak.

Taksim 'le birlikte Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te de toplantı ve yürüyüş yasağı kararı alındı . Bu noktalarda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti .

İşte 1 Mayıs meydanlarında son durum