İstanbul'da 1 Mayıs soruşturması: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunduğu değerlendirilen kişilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişinin tutuklanmasına, 59 kişinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoyla ilgili gözaltına alınan ve götürüldükleri İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin de işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, 4 kişinin "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.