İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim kapatıldı, Kadıköy'de önlemler alındı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

İşçi bayramında, çalışanlar sabah saatlerinden itibaren meydanlarda alanlarda toplanacak, bayramlarını kutlayacak, haklarını taleplerini seslendirecek.

İstanbul'da kutlamaların merkezi bu yıl Kadıköy.

Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezlerde ise güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış durumda.

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