İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim kapatıldı, Kadıköy'de önlemler alındı
Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. İstanbul'da bayram, Kadıköy'de kutlanacak. Taksim, Beşiktaş ve Şişli'de ise güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış durumda...
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.
İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.
İşçi bayramında, çalışanlar sabah saatlerinden itibaren meydanlarda alanlarda toplanacak, bayramlarını kutlayacak, haklarını taleplerini seslendirecek.
İstanbul'da kutlamaların merkezi bu yıl Kadıköy.
Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezlerde ise güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış durumda.
Dakika dakika İstanbul'da son durum
09.05 - SENDİKALAR TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI
Sendikalar, Kazancı Yokuşu'nda 1977'de yaşanan kanlı 1 Mayıs'ta yaşamını yitirenleri andı.
Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na geçildi, anıta 1 Mayıs çelengi bırakıldı.
09.00 - TURİSTLER ARAÇ BULAMADI
Taksim'deki güvenlik önlemleri turistleri de etkiledi.
Ellerindeki valizlerle araç bulamayan bazı turistlerin yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.
08.50 - BOZDOĞAN KEMERİ'NE TOMA KONUŞLANDI
Polis Saraçhane'de de güvenlik önlemi aldı.
Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.
08.40 - OSMANBEY'DE SESSİZLİK HAKİM
Polisin önlem aldığı noktalardan biri Şişli'den Taksim'e çıkan Osmanbey'deki Halaskargazi Caddesi.
Cadde trafiğe kapatılırken, çok sayıda TOMA'nın bölgede olduğu görüldü.
Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşmak istedikleri yere yürüyerek gitti.
08.30 - UNKAPANI KAPANDI, İŞE GİDENLER YOLDA KALDI
Fatih'taki Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.
İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.
Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.
08.10 - MECİDİYEKÖY'DE YOLLAR KAPALI
İstanbul Mecidiyeköy de polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı noktalardan biri...
Mecidiyeköy'de Taksim ve Beşiktaş yönüne giden bazı yollar kapatıldı.
Emniyet güçlerinin araç trafiğine izin vermediği görüldü.
08.00 - TAKSİM BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ
Yeni günün başlamasıyla birlikte Taksim ve çevresinde insan trafiği arttı.
Alınan tedbirler çerçevesinde çok sayıda polis ekibi Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı.
Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü.
07.35 - BEŞİKTAŞ'TA POLİS ÖNLEM ALDI
1 Mayıs nedeniyle Beşiktaş'ta da tedbirler alındı.
Alınan tedbirler kapsamında çok sayıda polis ekibi ve TOMA Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş Meydanı'na çıkan yollarda bariyer kurdu.
Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
07.30 - KADIKÖY'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Kutlama alanı olan rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi.
Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.
Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi.
Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi.
05.00 - İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR VE METRO İSTASYONLARI KAPATILDI
Aynı zamanda bazı metro istasyonları ile metrobüs durakları da kapalı.
Karar saat 05.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı.
Taksim'de Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle çevrildi.
İSTANBUL'DA BUGÜN KAPALI OLAN YOLLAR, DURAKLAR VE METRO İSTASYONLARI
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