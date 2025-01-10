İstanbul'da 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonunda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonu ile 1 milyon 795 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve imalatçı 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap, 5 adet hap basma makinesi, 2 adet vakum makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca, uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.
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