İstanbul'da 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonu ile 1 milyon 795 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve imalatçı 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap, 5 adet hap basma makinesi, 2 adet vakum makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.