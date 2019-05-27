İstanbul’da 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda aracın hava yastığında 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ile 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

ESCOBAR'LI PAKETLER ŞAŞIRTTI



Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkati çekti.

HAVA YASTIĞI İÇİN ÖZEL DÜZENEK



Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap olduğu görüldü.

YÖRESEL KIYAFETLERDE AFYON SAKIZI ÇIKTI!

Ayrıca ekipler, 26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenledikleri operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirdi.



Operasyonda İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.