İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Son dakika haberi!

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini gösteren corona virüsü fırsata çevirmeye çalışan şahıslara polis göz açtırmıyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli’de İzinsiz ve ruhsatsız bir şekilde sahte maske üretilen bir imalathaneye baskın düzenledi.



Düzenlenen baskında piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen maskelere polis tarafından el konuldu.