İstanbul'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

Anadolu Ajansı 03.06.2020 - 16:20 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 16:23
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Ortaklar İşhanı'ndaki bir işyerine operasyon düzenledi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda 1 milyon şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 adet kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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