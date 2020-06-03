İstanbul'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Ortaklar İşhanı'ndaki bir işyerine operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA



Operasyonda 1 milyon şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 adet kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

VİDEO: MERDİVENALTI ÜRETİME DİKKAT! SAHTE KOLONYA VE DEZENFEKTAN NASIL ANLAŞILIR?