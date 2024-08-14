İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul Üsküdar'da 50 çuval içerisinde 1 ton kaçak midye ele geçirilen aracın sürücüsüne 26 bin 242 lira para cezası verildi.

İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Parkı sahil mevkisinde yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklenerek nakledildiğini tespit eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

T.S'nin kullandığı araçta 50 çuval içerisinde 1 ton ele geçirildi.

Şahsa, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 26 bin 242 lira para cezası uygulanırken, midyeler yeniden denize bırakıldı.

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