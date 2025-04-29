İstanbul'da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 ton 291 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Esenler, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere ait olduğu tespit edilen adresler ve araçlara eş zamanlı düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken 1 ton 153 kilogram 680 gram metamfetamin, 1 kilogram 5 gram kokain, 136 kilogram ve 820 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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