İstanbul'da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Esenler, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere ait olduğu tespit edilen adresler ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken 1 ton 153 kilogram 680 gram metamfetamin, 1 kilogram 5 gram kokain, 136 kilogram ve 820 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

