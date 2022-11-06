İstanbul'da 10 aylık plaka denetiminde 573 bin 983 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ocak-2 Kasım tarihleri arasında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğunu" içeren 23. maddesi kapsamında denetim yapıldı.



Denetimlerde sürücülere, 147 kez "tescil belgesini araçta bulundurmamak"tan toplam 24 bin 402 lira, 111 kez "plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak"tan 18 bin 426 lira, 151 kez "belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmaktan" 113 bin 250 lira, 3 kez "yükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar uygun plaka takmamak"tan 4 bin 608 lira, 223 kez "tescilli aracı yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak"tan 167 bin 250 lira, 12 kez "madde yükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük süre sonuna kadar tescil plakası takmamak"tan 18 bin 432 lira para cezası kesildi.

TOPLAM CEZA 573 BİN 983 LİRA



Denetimler kapsamında sürücülere ayrıca 85 kez "okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan" 63 bin 750 lira, "okunmamasını sağlayacak şekilde plakasına değişiklik yapmak, 7 günlük sürenin sonuna kadar plakalarına uygun duruma getirmemek"ten bin 536 lira, 26 kez "tescilli aracı plakasız kullanmak"tan 80 bin 366 lira, 3 kez "başka bir araca tescilli plakayı takmak"tan 27 bin 321 lira ile 3 kez "araca sahte plaka takmak"tan 54 bin 642 lira para cezası uygulandı.



Kentteki 10 aylık uygulama kapsamında, toplamda 765 kere yapılan trafik kuralı ihlalinde sürücülere 573 bin 983 lira ceza kesildi.

