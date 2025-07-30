İstanbul'da 10 katlı binada yangın paniği
İstanbul Üsküdar'da 10 katlı binada yangın paniği yaşandı. Binanın yedinci katındaki yangında dört kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan apartman sakinlerinden biri hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar'da 10 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan dört kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bulgurlu Mahallesi İzzetinbey Sokak'ta bulunan sitedeki 10 katlı binanın yedinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bina içerisinde mahsur kalan dört kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BİR KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Dumandan etkilenen üç kişi ayakta tedavi edilirken, biri hastaneye götürüldü.
Öte yandan, mahsur kalanların kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayıtlarda itfaiyenin kurtardığı bir kadının kucağında kedisiyle beraber yangın merdiveniyle indirildiği sırada ağladığı görülüyor.
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