İstanbul'da 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran sahte polisler yakalandı

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek 10 farklı kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kameralara yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA 18.04.2021 - 11:10

İstanbul'da 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran sahte polisler yakalandı

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İstanbul genelinde son bir ay içerisinde gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İddiaya göre Davut M.(34), Javad J.(31), Nadir H.(34), Sara C.(27), Nergiz H.(49) ve Yasin H.(30)'nin sahte polis kimliği taşıdıkları, evine gittikleri vatandaşlara "Evinizi aramamız gerekli, terör örgütü listesinde adınız var" diyerek eşya aldıkları öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin otomobile binerek vatandaşlara kimlik kontrolü yaptığı, sonrasında kimliklerini geri vermek için nakit para ödemelerini istediği, şüphelilerin 10 farklı olayda toplam 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

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