İstanbul'da 10 milyon liralık soygun

İstanbul Bakırköy'de D.S.'nin sahibi olduğu kuyumcuya gelen motosikletli hırsızlar, kepenk kilidini kırarak girdiği iş yerinden yaklaşık 10 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

Kısa sürede yanlarındaki çantayı dolduran şüpheliler, geldikleri iki ayrı motosikletle olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anlarının güvenlik kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.

Görüntülerde motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin kısa sürede kepengin kilidini kırıp içeri girdiği ve ziynet eşyalarını çantaya doldurduktan sonra kaçtıkları görüldü.

ÜÇ GÖZALTI

Görüntülerden hırsızların kimliklerini tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, düzenlediği operasyonla M.A.(29), N.E.N.(24) ve M.B. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermiler ile 13 bin 300 lira para ele geçirildi.

