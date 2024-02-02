İstanbul’da 10 numara yağ operasyonu

İstanbul polisi Başakşehir, Silivri, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli’de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda piyasadan toplanan atık madeni yağlarla, yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırıp işleme tabii tutarak oluşturulan ve halk arasında 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt üreten 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu deerlendirilen toplam 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

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