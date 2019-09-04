Araçlarda yangınlara neden olan "10 numara yağ" operasyonlarına bir yenisi eklendi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri, Ağustos ayının son haftasında Bağcılar, Esenyurt, Ataşehir ve Büyükçekmece'de akaryakıt kaçakçılarına baskın yaptı.
Operasyonlarda, plastik tankların ve 1 kamyonetin içerisine saklanmış piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde toplam 20 ton 700 litre “10 numara” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ve 1 adet kamyonet ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı.