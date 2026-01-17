İstanbul'da 108 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdülüğü tarafından başta, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu olmak üzere çeşitli suçlardan da 45 aranma kaydı olan şüpheli M.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlünün hakkında 45 aranma ve 32 yakalama kararı ile 28 bin 320 TL idari para cezası olduğu da anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.