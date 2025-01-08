İstanbul'da 11 katlı binanın 7'nci katında yangın

Küçükçekmece’de bir sitedeki 11 katlı binanın 7'nci katındaki dairede yangın çıktı. Bina tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da 11 katlı binanın 7'nci katında yangın

Saat 20.00 sıralarında Atakent Mahallesindeki 11 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı, durumu fark eden site sakinleri, tedbiran binayı boşaltarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı 7'nci kattaki dairenin hasar gördüğü belirlendi.

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