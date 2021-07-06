İstanbul'da 12 yasaklı hayvan ele geçirildi

İstanbul Silivri'deki bir çiftlikte yapılan aramada ticareti yasak olan 3 adet alpaka, 2 adet rakun, 4 adet coati, 1 adet emo devekuşu ve 2 adet sincap türü canlı ele geçirilirken, ilgili kişiye 17 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı hayvan bulundurmayla ilgili gelen ihbar sonucunda, İstanbul polisiyle Silivri Cumhuriyet Savcılığından alınan karara istinaden Danamandıra mevkisinde bulunan çiftliğe operasyon düzenlendi.



İş yerinde yapılan aramada 3 adet alpaka, 2 adet rakun, 4 adet coati, 1 adet emo devekuşu ve 2 adet sincap türü canlıya el konuldu.



İş yeri sahibi C. Ç.'ye 17 bin 400 lira idari para cezası ile sincaplar için bin 520 lira tazminat uygulandı.



GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİNE GİDECEKLER



İlgili kişi hakkında idari işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Emniyet teşkilatınca 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapılmıştır. El konulan hayvanlar kurumumuzca protokolü olan Gaziantep Büyükşehir Hayvanat Bahçesinde yaşamına devam edecektir. Yine el konulan sincaplar ise rehabilitasyon sonrasında doğaya salınacaktır.



Bölge Müdürlüğümüze bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek kara avcılığı kanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma, gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların koruma ve yaşaması için çalışmalarımız devam etmektedir."

