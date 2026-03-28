İstanbul'da 120 metrelik gemide yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde demirli kuru yük gemisinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler geminin bir bölümünü sardı. Dumanları fark eden gemideki personel, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı.