İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi (4 tutuklama)

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.



Kağıthane ve Sarıyer, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ekipleri düzenledikleri iş yeri baskınında para basımında kullanılan teknik aletler ve 127 milyon sahte Amerikan Doları ele geçirdi.



DAHA ÖNCE 271 MİLYON SAHTE ABD DOLARI



İstanbul ekipleri, 22 Temmuz 2019'da Esenyurt'ta yaptıkları baskında ise 271 milyon sahte ABD doları ele geçirmişti. Yaklaşık altı ay önce düzenlenen bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri FETÖ'den meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısıydı.



İkinci operasyon olarak değerlendirilen bu baskınlarda ise 8 şüpheli yakalanarak 4'ü tutuklandı.

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