İstanbul'da 135 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Fatih'te göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 135 kaçak göçmen bulundu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.



Ekipler özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli Fatih'te 4 adrese eş zaman operasyon düzenledi.



Operasyonda, Bangladeş ve Pakistan uyruklu toplam 135 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.