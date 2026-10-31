İstanbul'da 142 bin elektronik sigara cihazı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasa değeri 310 m

ilyon 579 bin lira olan 142 bin 100 elektronik sigara cihazının ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki bir depoda yaptığı aramada, piyasa değeri 118 milyon 445 bin lira olan 46 bin 200 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza ekipleri ise Ambarlı Limanı'na Türkiye 'ye giriş yapmak üzere gelen ve riskli değerlendirilen bir konteynerde arama yaptı. Kontrollerde piyasa değeri 192 milyon 134 bin lira olan 95 bin 900 elektronik sigara cihazı bulundu.

Operasyonlarla ilgili soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, toplum sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye neden olan ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.