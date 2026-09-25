İstanbul'da 15 dakikalık yol 2,5 saate çıktı. Derz çalışmasının biteceği tarih belli oldu
25.09.2026 09:35
Derz onarım çalışmalarının ne zaman biteceği merak konusu oldu.
Okulların açılması ve TEM Molla Gürani Viyadüğü’ndeki onarım çalışmaları nedeniyle FSM Köprüsü'nde ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, 15 dakikalık yolu 2,5 saatte gittiğini ifade ediyor.
TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametindeki güney yol platformunda trafik akışı her gün 22.00-06.00 saatlerinde diğer platforma aktarılıyor.
Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derzlerin üzerine yerleştirilen rampalardan sağlanıyor.
21 Eylül akşamı başlatılan derz çalışmaları ve okulların açılması Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) trafik krizine neden oldu. Köprü girişlerinde ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluşuyor.
Yola yerleştirilen bir rampanın araçları yavaşlatması nedeniyle sürücülerin 15 dakikalık yolu 2,5 saatte gidebildiği aktarıldı.
Yola yerleştirilen bir rampanın araçları yavaşlatması nedeniyle sürücülerin 15 dakikalık yolu 2,5 saatte gidebildiği aktarıldı.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DA TIKALI
Sürücüler, trafikten kaçmak için alternatif güzergahları denemeye başladı.
FSM Köprüsü'ndeki trafikten kaçmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni kullanmaya başladı. Ancak o güzergahlarda da trafik yoğunluğunda ciddi artış gözlemlendi.
İBB Cep Trafik verilerine göre, iş çıkış saatlerinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 85'lere çıktı.
ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?
Yol güvenliği için zorunlu olan çalışmanın ne zaman biteceği ise merak konusu oldu.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, çalışmaların 28 Eylül Pazartesi tarihinde bitmesi bekleniyor.
İSTANBULLUNUN 12 GÜNÜ TRAFİKTE GEÇİYOR
Türkiye Trafik Durum Raporu 'na göre, İstanbul'daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına yol açıyor.
Bu süre yılda yaklaşık 12 güne denk gelirken megakentte bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisine yer verildi.