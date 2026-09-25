İstanbul'da 15 dakikalık yol 2,5 saate çıktı. Derz çalışmasının biteceği tarih belli oldu

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DA TIKALI

Sürücüler, trafikten kaçmak için alternatif güzergahları denemeye başladı.

FSM Köprüsü'ndeki trafikten kaçmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni kullanmaya başladı. Ancak o güzergahlarda da trafik yoğunluğunda ciddi artış gözlemlendi.

İBB Cep Trafik verilerine göre, iş çıkış saatlerinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 85'lere çıktı.

ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

Yol güvenliği için zorunlu olan çalışmanın ne zaman biteceği ise merak konusu oldu.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, çalışmaların 28 Eylül Pazartesi tarihinde bitmesi bekleniyor.

İSTANBULLUNUN 12 GÜNÜ TRAFİKTE GEÇİYOR

Türkiye Trafik Durum Raporu 'na göre, İstanbul'daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına yol açıyor.

Bu süre yılda yaklaşık 12 güne denk gelirken megakentte bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisine yer verildi.