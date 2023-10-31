İstanbul'da 15 milyon liralık sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurdukları, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri otel, eğlence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisini aldı.



Şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığı ile piyasadan temin ettikleri etil alkolleri bir dizi işlemden geçirerek viski, rakı ve votka haline getirdikleri, hazırladıkları sahte içkileri orijinal şişelerine koyup üzerine sahte bandrol yapıştırarak satışa sundukları tespit edildi.



PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON 362 BİN 750 LİRA

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Esenyurt, Pendik ve Arnavuktöy'de 3 üretim yerine operasyon düzenlendi.

