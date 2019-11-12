İstanbul'da 15 tonluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin tutuklandığı operasyonda, 15 ton sentetik uyuşturucu yapabilecek ham madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, yurt dışından yasa dışı yurt dışından getirilen ham madde ile tonlarca sentetik uyuşturucu yapılacağı, sokak satıcıları aracılığı ile İstanbul'a dağıtılacağı ihbari üzerine harekete geçti.



Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda T.K ve E.K isimli zanlıların Küçükçekmece'de lüks bir rezidansta kaldıklarını tesbit etti.

Dikkat çekmemek ve yakalanmamak için lüks bir rezidans kiralayan iki kişinin uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya'da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış yaptıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, yatağın baza kısmına saklanmış 15 kilogram uyuşturucu hammadesi ele geçirildi. Bu ham madde ile 15 ton sentetik uyuşturucu yapılabileceği açıklandı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

