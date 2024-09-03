İstanbul'da 150 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da, çok sayıda kaçak ilaç ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 150 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ye girişi ve satışı yasak olan ilaçların tedarik edilip, piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak ilaçların Fatih'te bir ikamet adresinde depolandığını belirledi.

Ekipler, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 150 milyon lira olduğu değerlendirilen kanser, diyabet ve böbrek hastalıklarının tedavilerinde kullanılan 72 bin 761 kaçak  ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.

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