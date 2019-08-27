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İstanbul Valiliği, kentte yaşayan Suriyeliler ve diğer göçmenler ile ilgili açıklama yaparak kayıtdışı istihdamın önlenmesine yönelik yapılan işlemler ile ilgili rakamlar paylaştı.

Açıklamaya göre, 12 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında, düzensiz göçle İstanbul'a gelen 16 bin 423 kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere, kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli ise, Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildi.

Başka illere kayıtlı Suriyelilerin ise, kayıtlı bulunduğu illere dönüşlerinin devam ettiği belirtildi. Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos'a kadar verilen süre ise 30 Ekim'e kadar uzatıldı.