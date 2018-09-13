İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 yıl önce İstanbul'da işlenen cinayetin firarisi M.Ö'nün Batman'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda "Kasten öldürme" suçundan aranan M.Ö üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan arama, sahte nüfus cüzdanı da ele geçirildi. M.Ö. hakkında, “Resmi belgede tahrip” suçundan da hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö tutuklandı.