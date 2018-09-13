İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 yıl önce İstanbul'da işlenen cinayetin firarisi M.Ö'nün Batman'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda "Kasten öldürme" suçundan aranan M.Ö üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan arama, sahte nüfus cüzdanı da ele geçirildi. M.Ö. hakkında, “Resmi belgede tahrip” suçundan da hakkında işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö tutuklandı.
İstanbul'da 16 yıl önceki cinayetin faili Batman'da yakalandı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da 2002 yılında işlenen bir cinayetin faili, Batman'da sahte kimlikle yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 yıl önce İstanbul'da işlenen cinayetin firarisi M.Ö'nün Batman'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.