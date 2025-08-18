İstanbul'da 17 milyon liralık kaza: Oto tamircinin test sürüşü pahalıya patladı

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolu Ekinoba mevkiinde piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

TAMİR ETTİKTEN SONRA TEST SÜRÜSÜNE ÇIKMIŞ



Kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı.

Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

