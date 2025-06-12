İstanbul'da 17 yaşındaki gencin feci ölümü
İstanbul Ümraniye'de kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi Dudullu istikametinde seyreden E.A. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen kamyonetle çarpıştı.
Kazada, devrilen motosikletten düşen E.A., kamyonetin altına savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 17 yaşındaki E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki çalışmaların ardından E.A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyonet şoförü ise gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- İstanbul Ümraniye
- Trafik Kazası