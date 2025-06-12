İstanbul'da 17 yaşındaki gencin feci ölümü

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi Dudullu istikametinde seyreden E.A. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletten düşen E.A., kamyonetin altına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 17 yaşındaki E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerindeki çalışmaların ardından E.A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyonet şoförü ise gözaltına alındı.