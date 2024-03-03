İstanbul'da 19 aracın lastiğini bıçakla kesen 3 kişi yakalandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece bazı kişiler park halinde araçların lastiklerini kesti.



Sabah araçlarındaki zararı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip toplam 19 aracın zarar gördüğünü belirledi.



Çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri tespit edilen F.A, Ş.B. ve A.E. yakalanıp gözaltına alındı.



Emniyete götürülen şüphelilerin alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.



Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin yolda yürüdükten sonra bir aracın lastiğini kesmesi yer aldı.