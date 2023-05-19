İstanbul'da 19 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Buna göre, 19 Mayıs günü, Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek "Çelenk Sunma Töreni" ile Üsküdar - Harem sahilinde gerçekleştirilecek "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol, Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi. Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı.

Üsküdar’da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti’nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.

