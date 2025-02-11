İstanbul’da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar!

İstanbul’da sahte kanser ilacı imalatı yapan bir organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 5 milyon adet sahte ilaç ve ilaçların üretildiği makineler ele geçirildi. Jandarma operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu belirtilen sahte ilaçlarla ilgili olarak 6 kişi tutuklandı.

İstanbul’da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar!

İstanbul’da sahte imal eden organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu kentteki bir imalethanede üretilen sahte ilaçların, dört ayrı adreste depolandığı belirlendi.

İstanbul’da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar! - 1

Harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar! - 2

Adreslerde yapılan aramalarda 5 milyon adet sahte , 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etkiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinesi, 350 kilogram toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 6’sının tutuklandığını açıkladı.

İstanbul’da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar! - 3

Bakan Yerlikaya, “Operasyonu koordine eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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