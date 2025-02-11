İstanbul’da 2 milyar liralık sahte ilaç operasyonu: Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar!

İstanbul’da sahte kanser ilacı imal eden organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu kentteki bir imalethanede üretilen sahte ilaçların, dört ayrı adreste depolandığı belirlendi.