İstanbul'da 2 milyon liralık vurgun: Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkardılar

İstanbul'da banka müşterilerine ait kart bilgilerini ele geçirerek çıkarttıkları ek kartlarla nakit avans çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. 186 banka müşterisinin bilgilerini ele geçirdikleri ve 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 2 milyon liralık vurgun: Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkardılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Büro Amirliği tarafından banka müşterileri adına ek kredi kartları çıkartılarak dolandırıcılık yapıldığı şikâyeti üzerine soruşturma açıldı.

Yapılan çalışmada banka müşterilerinin banka ve kart bilgilerini ele geçiren şüphelilerin, bu bilgileri kullanarak hesaplara ait ek kartlar çıkarttıkları tespit edildi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin çıkarttıkları ek kartlarla, hesap sahibinin haberi olana, yada kredi kartının limiti dolana kadar ATM’lerden nakit avans çektikleri belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Gökhan Ö.(38) ile Aykut A.(33)’yı gözaltına aldı.

Gökhan O.’nun telefonculuk yaptığı, Aykut A.’nın ise tekstil işiyle uğraştığı ve daha önceden 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

186 BANKA MÜŞTERİSİ VE 2 MİLYON TL VURGUN

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 186 banka müşterisinin hesap ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı ve ek kart çıkarttığı, bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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