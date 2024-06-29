İstanbul'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahilinde bir araca deniz canlısı yüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, araç kasasında yaptıkları aramada 100 çuval içinde yaklaşık 2 ton midye ele geçirdi.



Midyeleri kaçak topladıkları anlaşılan M.A. ve M.K'ye Su Ürünleri Kanunu'nun "kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakletmek" maddesi uyarınca 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.



Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize bırakıldı.