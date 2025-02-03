İstanbul'da 2024'te 110 bin kuduz riskli temas vakası: 370 binin üzerinde aşı uygulandı

Köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması veya mevcut yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi yollarla insanlara bulaşan kuduz hastalığı ölümle sonuçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 59 bin kişiden fazla insan kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kuduz bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben, hastalığın kuluçka süresi genellikle 14-90 gün sürüyor. Klinik belirtiler meydana geldikten sonra dramatik bir şekilde ölümle sonuçlanan kuduz hastalığı, aşı ile yüzde yüz tedavi edilebiliyor. İstanbul 'da ise kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü. İstanbul'da 2024 yılında yaklaşık 110 bin kişi ısırma, tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temas sebebiyle hastanelere başvurdu. Bu başvuruların yüzde 76'sını kedi, yüzde 23'ünü köpek, geri kalanını ise sığır, tilki, kurt çakal gibi hayvanlar oluşturdu.

EN ÇOK VAKA KADIKÖY'DE, EN AZ ADALAR'DA



İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe yaklaşık 8 bin vaka ile Kadıköy oldu. Kadıköy'ü yaklaşık 5 bin vaka ile Üsküdar ve Maltepe ilçeleri takip ederken, sıralamada Kartal, Sarıyer, Ümraniye ve Pendik de yer aldı.



Kentte en az vaka ise yaklaşık 500 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı Çatalca, Şile ve Güngören izledi.



Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 110 bin kişiye, kentte bulunan 25 aşı merkezinde 370 bin aşı uygulandı.



En çok aşı uygulanan yer yaklaşık 50 bin aşıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi olurken, ikinci sırada 40 bin aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer aldı.



Bu hastaneleri sırasıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi izledi.