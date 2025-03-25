İstanbul'da 206 eylemci hakkında tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan, aralarında gazetecilerin de olduğu 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Saraçhane'deki mitingin ardından çıkan olaylarda pazar gecesi ve pazartesi sabahı 200'den fazla protestocu "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla gözaltına alındı.
Evlerinden gözaltına alınan arasında 9 da gazeteci bulunuyor. Emniyetteki bir günün ardından adliyeye sevk gerçekleşti.
Savcının karşısına çıkan şüphelilerden 206'sı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Tutuklama talebinde bulunulanlar arasında basın çalışanları da var.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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