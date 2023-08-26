İstanbul'da 225'i çocuk 2 bin 127 dilenci yakalandı

İstanbul'da dilencilere yönelik operasyonlar sürüyor.



Çocuklar çetelerin ve onları dilendiriciliğe zorlayan ailelerin elinden kurtarılarak devlet korumasına alınıyor.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda kent genelinde dilencilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, 7-25 Ağustos tarihlerinde 225'i çocuk olmak üzere toplam 2 bin 127 dilenci yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, dilendirilen çocuklara yönelik kent genelindeki uygulamalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.



Dilencilere yönelik huzur timlerinin düzenli uygulamalarının sonuncusu dün 18.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirildi. 39 ilçede eş zamanlı yapılan çalışmalarda 39 çocuk ve 189 yetişkin dilenci yakalandı.



Yakalananlardan 195'ine yönelik idari işlem yapıldı, 8'i hakkında da "çocuğun dilendirilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.



Haklarında idari işlem yapılan 195 kişiye toplam 118 bin 513 lira idari para cezası kesildi.



DİLENCİLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI



Kent genelinde 7-25 Ağustos tarihlerindeki uygulamalarda 1902'si yetişkin, 225'i çocuk olmak üzere toplam 2 bin 127 dilenci yakalandı, bunlardan 57'si çocuk olmak üzere 1954'ü hakkında idari işlem yapıldı.



Haklarında idari işlem yapılan dilencilere Kabahatler Kanunu'nun 33. ve 37. maddeleri gereğince toplam 1 milyon 193 bin 342 lira idari para cezası kesildi, bu kişilerden 28'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.



Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve mükerrer dilendiği tespit edilen 322 yetişkin için haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi adına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirimde bulunuldu.