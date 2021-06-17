İstanbul'da 23 milyon liralık kanser ilacı operasyonu

İstanbul'da, kanser tedavisinde kullanılan 600’e yakın ilacın bir kişi tarafından Hindistan, Malezya ve Afrika ülkelerine gönderileceği istihbaratını alan polis ekipleri, inceleme başlattı.

İLAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON LİRA

Kadıköy’de bir eve düzenlenen operasyonda, ilaçları satmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, piyasa değeri 23 milyon lira olan ilaçlar bulundu.

Ele geçirilen ilaçların, sadece hastanelerde kişiye özel verildiği, eczanelerde satışının olmadığı açıklandı.

İlaçları, farklı ülkelere göndermeye çalışmakla suçlanan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.